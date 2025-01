Erzeugerpreise im Dezember deutlich angehoben

Berlin. Die deutschen Erzeugerpreise sind im Dezember so stark gestiegen wie seit anderthalb Jahren nicht mehr. Sie erhöhten sich um 0,8 Prozent zum Vorjahresmonat, teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit. Im November waren sie noch um 0,1 Prozent angehoben worden, erstmals seit Juni 2023. Im Schnitt fielen sie dennoch um 1,8 Prozent niedriger aus als 2023. Damals gab es einen Anstieg von 0,2 Prozent. Zum Anstieg der Erzeugerpreise am Jahresende trugen Investitionsgüter wie Maschinen bei, erklärte die Behörde. Diese kosteten 1,8 Prozent mehr als im Dezember 2023. (Reuters/jW)