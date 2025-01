Österreich: SPÖ siegt im Burgenland

Wien. Das Burgenland in Österreich hat am Sonntag einen neuen Landtag gewählt. Die SPÖ musste laut Wahlamt Verluste hinnehmen, ist aber mit 46,4 Prozent klare Wahlsiegerin. Die FPÖ wird mit 23,1 Prozent zweitstärkste Kraft und landete noch vor der ÖVP mit 22 Prozent. Die Grünen haben es mit 5,7 Prozent wieder in den Landtag geschafft, die liberalen Neos (2,1) bleiben draußen. Die KPÖ war nicht angetreten. Die SPÖ hat damit ihre absolute Mehrheit verloren und ist in Zukunft auf einen Koalitionspartner angewiesen. Für die konservative ÖVP und den Rechtsausleger FPÖ reicht es nicht zu einer Mehrheit. (jW)