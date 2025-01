Israel: Argentiniens Präsident Milei erhält Genesis-Preis

AP Photo/Leo Correa, File Gibt sich gern philosemitisch: Argentiniens rechter Präsident Javier Milei an der Klagemauer in Jerusalem (6.2.2024)

Buenos Aires. Als erster Staatschef wird Argentiniens rechtslibertärer Präsident Javier Milei mit dem Genesis-Preis geehrt. Er erhalte die Auszeichnung, die bisweilen als »jüdischer Nobelpreis« bezeichnet wird, für seine Unterstützung Israels nach dem »Hamas-Massaker«, seine Entscheidung, die argentinische Botschaft nach Jerusalem zu verlegen und seinen Einsatz für die Aufklärung des Bombenanschlags auf das jüdische Gemeindezentrum Amia in Buenos Aires vor 30 Jahren, hieß es zur Begründung am Dienstag. Der Preis wird vom israelischen Premierminister vergeben, das Preisgeld stiftet die russisch-jüdische Stiftung Genesis Philanthropy Group.

»Seit dem 7. Oktober ist er einer der treuesten Freunde Israels«, sagte der Vorsitzende der Genesis-Preis-Stiftung, Stan Polovets, über Milei. »Als viele der Verbündeten Israels schwiegen oder Israel verurteilten, unter Druck setzten und in einigen Fällen sogar sanktionierten, stand Präsident Milei fest an der Seite des jüdischen Volkes und war dessen sichtbarster, lautstärkster und unmissverständlichster Fürsprecher.« Der Preis ist mit einer Million US-Dollar dotiert. Milei kündigte an, das Preisgeld für den Kampf gegen Antisemitismus zu spenden. Der Genesis-Preis wurde 2012 vom Büro des israelischen Ministerpräsidenten, der Genesis Philanthropy Group und der zionistischen Jewish Agency for Israel ins Leben gerufen und wird seit 2014 verliehen (dpa/jW)