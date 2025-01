Großbritannien: Rechte Partei Reform UK in Umfrage an zweiter Stelle

Temilade Adelaja/Reuters Groß gemacht von Sozialdemokraten und Konservativen: Parteichef Nigel Farage kann’s freuen (Chester, 11.1.2025)

London. Die rechte britische Partei Reform UK legt einer Umfrage zufolge in der Wählergunst zu. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Yougov-Erhebung für die Zeitung The Times kommt die Partei von Nigel Farage auf 25 Prozent, während die Labour-Partei von Regierungschef Keir Starmer nur knapp davor bei 26 Prozent liegt. Die Konservativen dagegen kommen mit 22 Prozent nur auf Rang drei.

Im Vergleich zu den Wahlergebnissen von vor rund sechs Monaten bedeuten die Umfrageergebnisse für Labour einen Rückgang von fast zehn Prozentpunkten, während die Partei Reform Uk, die auf eine drastische Begrenzung der Einwanderung abzielt, im ähnlichen Umfang zulegen konnte. Die inzwischen von Kemi Badenoch angeführten konservativen Tories haben laut der Umfrage im Vergleich zum Wahlergebnis rund 15 Prozent ihrer potentiellen Wählerschaft an die Rechten verloren.

Starmers Labour-Regierung steht unterdessen ebenfalls unter Druck: Nur 54 Prozent derjenigen, die ihn bei der Wahl 2024 unterstützten, gaben der Yougov-Umfrage zufolge an, dass sie weiterhin für die Regierungspartei stimmen würden. (AFP/jW)