Trump-Zölle: Kein Grund zu Panik

Frankfurt am Main. Hohe Zölle würden auch der US-Wirtschaft schaden, sagte Simone Menne, Präsidentin des American Chamber of Commerce in Germany e. V. (Amerikanische Handelskammer in Deutschland) laut dpa-Meldung von Sonntag. »Dann würden die Preise in den USA steigen, die Inflation zunehmen und der Dollar stärker bewertet werden, was die US-Exporte verteuert.« Schon in der ersten Amtszeit von Trump gab es viele Ankündigungen, längst nicht alle wurden umgesetzt. »Ich rate zu Gelassenheit«, so Menne.(dpa/jW)