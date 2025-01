BRD handelt mehr mit USA als mit China

Berlin. Im vergangenen Jahr handelte Deutschland erstmals seit 2016 mehr Waren mit den USA als mit der Volksrepublik China. Das geht aus einer unveröffentlichten Studie der bundeseigenen Agentur für Wirtschaftsförderung »Germany Trade and Invest« (GTAI) hervor, aus der dpa am Sonntag zitierte. Die Ex- und Importe mit den USA stiegen im Schatten der baldigen Amtseinführung des designierten US-Präsidenten Donald Trump laut den vorläufigen Daten 2024 auf rund 255 Milliarden Euro. Das bedeutet einen Vorsprung von acht Milliarden Euro gegenüber dem zweitwichtigsten Handelspartner China. Auf den weiteren Plätzen folgen die Niederlande, Frankreich und Polen. (dpa/jW)