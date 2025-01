Milei feiert BIP-Überschuss

Buenos Aires. Argentiniens rechter Präsident Javier Milei hat den ersten Haushaltsüberschuss seines Landes seit 2010 gefeiert. »Die Versprechen wurden eingehalten«, schrieb Milei im Onlinedienst Instagram, nachdem Wirtschaftsminister Louis Caputo am Freitag für 2024 Mehreinnahmen in Höhe von 0,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) vermeldet hatte. Seit dem Amtsantritt von Milei im Dezember 2023 wurden vor allem drastische Einschnitte bei den Staatsausgaben durchgesetzt. Zwar sank dadurch die Inflation auf 117,8 Prozent, immer noch eine der höchsten weltweit, jedoch stürzte Argentinien in eine Rezession. Fünf Millionen Menschen mehr leben nun unter der Armutsgrenze. (AFP/jW)