Österreich: Pläne für Attentat enthüllt

Wien. Der Hauptverdächtige für die Anschlagspläne auf Konzerte von US-Star Taylor Swift in Wien soll zuvor ein Massaker in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten vorbereitet haben, wie dpa am Sonntag unter Berufung auf die Kronenzeitung mitteilte. Allerdings habe er das Vorhaben aus Angst, dort erschossen zu werden, aufgegeben. Der Anschlag habe zeitgleich mit zwei Attacken in Mekka und Istanbul zum Beginn des Fastenmonats Ramadan Mitte März stattfinden sollen. Tatsächlich habe damals ein Dschihadist in Mekka mehrere Menschen niedergestochen und befinde sich nun dort im Gefängnis. (dpa/jW)