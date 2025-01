Nigeria: Zahlreiche Tote nach Unfall

Lagos. Nach der Explosion eines Tanklasters in Nigeria ist die Zahl der Todesopfer auf 86 gestiegen. Knapp 60 Personen seien verletzt worden, viele schwer, teilte die Nationale Katastrophenschutzbehörde mit. Der Großteil der Opfer sei am Sonntag mit einem Massenbegräbnis bestattet worden. Der Fahrer des Tankwagens hatte am Sonnabend auf einer Schnellstraße im Bundesstaat Niger die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Zahlreiche Menschen hätten versucht, auslaufendes Benzin abzuschöpfen, als das Fahrzeug Feuer gefangen habe und explodiert sei. (dpa/jW)