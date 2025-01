Ukraine: Selenskij droht »Verrätern«

Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat am Sonnabend in einer Videobotschaft »Verrätern« Konsequenzen angedroht. Zugleich lobte er die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden als »sehr gut«. Der Geheimdienst SBU und die Generalstaatsanwaltschaft hatten tagsüber zahlreiche Mitteilungen herausgegeben über gefasste mutmaßliche Kollaborateure. Der SBU etwa meldete die Festnahme eines Abteilungsleiters einer staatlichen Bank, der an der Finanzierung der russischen Kriegführung in der Ukraine beteiligt gewesen sein soll. Nachprüfbar sind die Meldungen nicht. (dpa/jW)