Indien: Urteil zu Mord an Ärztin

Kolkata. Die Vergewaltigung einer 31jährigen Assistenzärztin, die ihren Verletzungen erlegen war, hatte im vergangenen Jahr in Indien eine Protestwelle ausgelöst. Nun fiel ein Urteil. Ein Gericht in Kolkata sprach am Sonnabend einen 33jährigen Mann schuldig, der in dem Krankenhaus als Helfer gearbeitet hatte. Das Strafmaß soll diesen Montag verkündet werden. Dem Verurteilten droht die Todesstrafe. Er beteuerte laut dem Sender NDTV vor Gericht seine Unschuld und behauptete, hereingelegt worden zu sein, damit er als Mörder dastehe.(dpa/jW)