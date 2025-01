Commerzbank prüft Stellenstreichungen

Frankfurt am Main. Um eine mögliche Übernahme durch die italienische Großbank Unicredit zu verhindern, prüft die Commerzbank einem Bericht der Financial Times (FT) zufolge auch den Abbau Tausender Jobs. Es werde erwartet, dass die Pläne dem Betriebsrat in den kommenden Wochen vorgestellt werden, berichtet die Zeitung unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Rede ist von einem Abbau von Arbeitsplätzen im »niedrigen Tausenderbereich«. (dpa/jW)