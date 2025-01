EVG strebt frühen Bahn-Tarifabschluss an

Berlin. Geht es nach der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), gibt es eine warnstreikfreie Tarifrunde bei der Deutschen Bahn. Beide Seiten treffen sich auf Wunsch der Gewerkschaft bereits am 28. Januar zur ersten Gesprächsrunde in Frankfurt am Main. Im besten Fall solle bereits innerhalb weniger Wochen, noch vor der Bundestagswahl am 23. Februar, eine Einigung stehen, sagte EVG-Verhandlungsführerin Cosima Ingenschay laut dpa-Meldung von Sonntag. Da der aktuelle Tarifvertrag noch bis Ende März läuft, wären in dem angestrebten Zeitraum juristisch gesehen keine Arbeitskämpfe möglich. Ihre Forderungen will die Gewerkschaft am 23. Januar festlegen. (dpa/jW)