Demonstration gegen AfD-»Abschiebetickets«

Karlsruhe. Tausende Menschen sind am Sonnabend in Karlsruhe auf die Straße gegangen, um gegen »Abschiebeticket«-Flyer der AfD zu protestieren. Auf dem Marktplatz versammelten sich laut Veranstalter etwa 5.000 Menschen. Die Polizei will rund 3.500 gezählt haben. Unter dem Motto »Mit uns statt gegen uns« hatten Migrantinnen und Migranten zu der Demonstration aufgerufen. Die an Flugtickets erinnernden Flyer richten sich an »illegale Einwanderer« und sind auf den Tag der Bundestagswahl am 23. Februar datiert. Laut Linkspartei tauchten die Flyer in Briefkästen von Menschen mit Migrationshintergrund auf. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Volksverhetzung. (dpa/jW)