Behörde warnt vor geplantem Solarstromgesetz

Berlin. Das dem Innenministerium unterstellte Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat vor dem »Solarspitzengesetz« der Bundesregierung gewarnt. Es gebe ein »erhebliches Gefährdungspotential« durch IT-Angriffe, sagte ein Sprecher gegenüber Welt am Sonntag. Das Gesetz soll Steuergeräte von Solaranlagen, sogenannte Wechselrichter, nutzen, um durch Photovoltaik erzeugten Strom in Überproduktionsphasen aus dem Netz zu drängen. Ein Großteil der in der BRD genutzten Wechselrichter stammt von chinesischen Herstellern und kann über das Internet gesteuert werden. (AFP/jW)