Südkoreas Expräsident bleibt in Haft

Seoul. Der suspendierte südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol bleibt hinter Gittern. Das Bezirksgericht in Seoul erließ am Sonntag einen entsprechenden Haftbefehl, wie dpa mitteilte. Damit können die Ermittler Yoon nun bis zu 20 Tage in Haft behalten. Vor dem Gericht protestierten nach Schätzungen der Polizei mehr als 40.000 Unterstützer Yoons. Dabei kam es zu Ausschreitungen. Die Behörden hatten Yoon am Mittwoch festgenommen, um ihn zu befragen. Untersucht wird, ob er sich mit der Ausrufung des Kriegsrechts am 3. Dezember der versuchten Anzettelung eines Umsturzes schuldig gemacht hat. (dpa/jW)