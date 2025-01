35.000 Unterschriften gegen Gasbohrungen

Reichling. Fast 35.000 Menschen fordern per Unterschrift von dem bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) einen Stopp der Gasbohrungen in Bayern. Die Umweltschutzorganisationen Bund Naturschutz in Bayern, Greenpeace Bayern und Fridays for Future hatten vor drei Monaten zu der landesweiten Unterschriftensammlung aufgerufen. Anlass für den Protest ist eine Probebohrung in der Gemeinde Reichling unweit des Ammersees. Dort soll voraussichtlich bis März geprüft werden, ob eine Gasförderung möglich ist. Die Firma Genexco vermutet hier eine Gasmenge von 400 bis 500 Millionen Kubikmetern. Damit könne über eine Förderzeit von etwa 15 Jahren der Gasbedarf von 10.000 bis 15.000 Haushalten gedeckt werden. In der Gemeinde gibt es seit Bekanntwerden der Pläne Proteste. Mit der Petition verlangen die Unterzeichner auch den generellen Verzicht auf derartige Vorhaben.(dpa/jW)