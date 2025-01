Algerien: Spanier in Sahara entführt

Madrid. In der algerischen Sahara ist anscheinend erneut ein Spanier entführt worden. Das geht aus einer Erklärung der Regierung in Madrid vom Freitag und einem Bericht der Tageszeitung El País vom selben Tag hervor. 2011 waren zwei spanische Entwicklungshelfer und eine Italienerin aus den Lagern für Geflüchtete aus der Westsahara im Süden Algeriens verschleppt worden. Auch 2003 hatte es Entführungen von Touristen in der Region gegeben, die lange als sicheres Terrain für Reisende gegolten hatte. (AFP/jW)