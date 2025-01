Südkorea: Expräsident bleibt hinter Gittern

Seoul. Nach der Verhaftung des vom Parlament wegen seiner vorübergehenden Ausrufung des Kriegsrechts entmachteten südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol haben die Ermittler am Freitag von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, seine Haft um 20 Tage zu verlängern. Yoon war am Mittwoch morgen festgenommen worden. Vor der Beantragung des neuen Haftbefehls hatte Yoon am Freitag erneut die Aussage verweigert, wie sein Anwalt Yoon Kab Keun der AFP mitteilte. Eine Anhörung dazu soll diesen Sonnabend stattfinden. (AFP/jW)