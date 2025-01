Aldi Süd: Keine unterste Haltungsform

Mülheim an der Ruhr. Bei Aldi Süd können Kunden ab sofort keine Wurstprodukte der untersten Haltungsformstufe mehr kaufen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. »Langfristig ist eine tierwohlgerechte Nutztierhaltung in Deutschland unverzichtbar«, so eine Unternehmenssprecherin. Auch Aldi Nord will nach eigenen Angaben ab Ende 2025 keine Produkte aus der untersten Haltungsform, womit einfache Stallhaltung gemeint ist, mehr anbieten. Laut dpa planen Rewe und Penny diese Umsetzung bis Jahresende. Lidl habe die Umstellung auf höhere Stufen bei Wurstwaren nahezu abgeschlossen, hieß es. Auch Edeka, Kaufland und Netto wollen den Anteil von Stufe eins verringern. (dpa/jW)