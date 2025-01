Proteste gegen Weidel-Auftritt in Hamburg

Hamburg. In der Spitze bis zu 16.000 Menschen haben am Donnerstag abend in Hamburg gegen einen Besuch von AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel demonstriert. Bis auf einige Versuche, die Absperrungen zum Rathaus zu durchbrechen, habe es keine Zwischenfälle gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Das Hamburger Bündnis gegen rechts hatte zu der Demonstration aufgerufen. Weidel sprach am Abend bei einer Veranstaltung der AfD-Bürgerschaftsfraktion vor rund 1.000 Gästen im Festsaal des Rathauses. 1.500 Polizisten waren im Einsatz. (dpa/jW)