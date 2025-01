Gremium: Anschlag von Magdeburg aufklären

Berlin. Das Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr) des Bundestages fordert, dass die Aufklärung des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg »mit Hochdruck weiterverfolgt wird«. Die vorgezogene Bundestagswahl dürfe »nicht dazu führen, dass die dringend notwendige Sachaufklärung nicht zeitnah erfolgt«, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung. Die Sitzung vom Donnerstag diente demnach der Unterrichtung durch die Bundesregierung über bisherige Erkenntnisse und Maßnahmen zum mutmaßlichen Täter Taleb A. Die Tat vom 20. Dezember überlebten sechs Menschen nicht. Fast 300 weitere wurden teils schwer verletzt. A. war einer Vielzahl deutscher Behörden bekannt. Auch aus dem Ausland gab es Hinweise. (AFP/jW)