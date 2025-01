EU verspricht Syrien Hilfe

Damaskus. Die EU hat ein Hilfspaket für Syrien angekündigt. Es umfasse 235 Millionen Euro für das Land selbst und die Nachbarstaaten, wie EU-Nothilfekommissarin Hadja Lahbib am Freitag nach einem Treffen mit dem neuen syrischen Machthaber Ahmed Al-Scharaa in Damaskus ankündigte. Damit sollen unter anderem Notunterkünfte sowie Lebens- und Arzneimittel finanziert werden. Lahbib ist die bisher hochrangigste EU-Vertreterin, die Syrien seit dem Sturz des langjährigen Präsidenten Baschar Al-Assad besuchte. Am 27. Januar wollen die EU-Außenminister in Brüssel über eine Aufhebung von Sanktionen beraten. (AFP/jW)