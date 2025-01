Wien zieht Landtagswahl vor

Wien. Angesichts des sich abzeichnenden Einzugs der weit rechts stehenden FPÖ ins österreichische Kanzleramt wird die Landtagswahl in Wien auf den 27. April vorgezogen. Die Republik stehe an einem Scheideweg, sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) laut dpa am Freitag. »Wir sind hier ein Gegenmodell zu dem, was auf Bundesebene geschieht.« Wien ist Hauptstadt Österreichs und Bundesland zugleich und eine Hochburg der sozialdemokratischen SPÖ. Ursprünglich war die Wahl für den Herbst geplant. Aktuell befindet sich die FPÖ im Bund in Koalitionsverhandlungen mit der konservativen ÖVP. (dpa/jW)