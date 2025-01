Wien. Die europäische Datenschutzorganisation NOYB (»None Of Your Business«, englisch für: »Geht dich nichts an«) hat sechs Datenschutzbeschwerden gegen die Videoplattform Tik Tok, den Modehändler Shein, den Smartphonehersteller Xiaomi und weitere chinesische Firmen wegen des Verstoßes gegen die Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) eingereicht. Die von Datenschutzaktivist Max Schrems mitbegründete NOYB wirft den Unternehmen unrechtmäßige Datentransfers nach China vor. Nach EU-Recht seien Datentransfers in Länder außerhalb der EU nur zulässig, wenn das Zielland den Datenschutz nicht untergrabe. (dpa/jW)