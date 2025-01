Syrien: Tote nach israelischem Angriff

Damaskus. Bei einem israelischen Angriff im Süden Syriens sollen am Mittwoch mindestens drei Menschen getötet worden sein. Der Drohnenangriff in der Provinz Kuneitra auf den von Israel besetzten Golanhöhen habe einen syrischen Militärkonvoi mit Soldaten der neuen Übergangsregierung getroffen, meldete die sogenannte Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag. Sie hat ihren Sitz in Großbritannien. Eine weitere Person sei schwer verletzt worden. Es habe heftige Explosionen gegeben. Das israelische Militär teilte auf Anfrage mit, Soldaten hätten mit Waffen und Munition beladene Fahrzeuge identifiziert, die in der Nähe der Pufferzone unterwegs gewesen seien. Eine Drohne habe einen Warnschuss abgegeben. (dpa/jW)