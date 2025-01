Transnistrien: Russland bietet Hilfe an

Tiraspol. Russland hat sich am Donnerstag bereiterklärt, die Gaslieferungen an das international nicht anerkannte Transnistrien wiederaufzunehmen. Am 1. Januar waren die russischen Gaslieferungen aufgrund eines Finanzstreits Russlands mit der moldauischen Regierung eingestellt worden. Am selben Tag stellte die Ukraine den Transport russischen Gases an osteuropäische Länder über sein Pipelinenetz ein, da ein Vertrag zur Durchleitung des Gases zwischen Kiew und Moskau ausgelaufen war. (AFP/jW)