Beförderungswelle in Ministerien

Berlin. Nach dem Aus der Ampelkoalition sind Ende 2024 offenbar in den Bundesministerien 138 Beamte befördert worden, die zuvor mindestens der Besoldungsstufe A 15 angehörten. Dies geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Matthias Hauer hervor, aus der Welt (Online) am Donnerstag zitierte. Demnach erfolgten die meisten Beförderungen in dieser Zeit im von den Grünen geleiteten Auswärtigen Amt sowie in den SPD-geführten Ministerien für Entwicklung, Arbeit und Inneres. Der CDU-Politiker sprach von einer »unanständigen Beförderungsoffensive«. Vor der Bundestagswahl 2021 gab es Berichte über eine ähnliche »Beförderungsoffensive« in CDU-geführten Ministerien. (jW)