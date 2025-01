Westbank: Tote nach erneuten israelischen Angriffen

Dschenin. Die israelische Luftwaffe hat am Donnerstag den zweiten Tag in Folge Ziele in der Stadt Dschenin im besetzten Westjordanland angegriffen. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Ramallah wurden dabei mindestens sechs Menschen getötet. Augenzeugen zufolge könnte die Zahl der Opfer jedoch noch steigen. Die israelische Armee bestätigte auf Anfrage, sie habe Ziele in der Stadt angegriffen. Erst am Vortag waren bei einem ähnlichen Angriff in Dschenin sechs Menschen getötet worden. Die Hamas teilte mit, vier der Opfer seien ihre Mitglieder gewesen. Zu den beiden anderen Getöteten gab es zunächst keine Angaben. (dpa/jW)