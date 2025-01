Beschwerdeverfahren von Rosneft ruht

Karlsruhe. Das Beschwerdeverfahren der deutschen Tochterfirmen des russischen Ölkonzerns Rosneft gegen ihre Treuhandverwaltung vor dem Bundesverfassungsgericht ruht. Das Gericht ordnete dies laut einem am Mittwoch in Karlsruhe veröffentlichten Beschluss bereits Mitte November an. Beide Seiten – Rosneft Deutschland und die Bundesregierung – hätten dies befürwortet. (AFP/jW)