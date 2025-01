Großhändler ziehen Preise an

Berlin. Die deutschen Großhändler haben im Dezember erstmals seit über anderthalb Jahren ihre Preise angehoben. Sie stiegen minimal um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Das ist der erste Anstieg seit April 2023. Im November hatte es noch einen Rückgang von 0,6 Prozent gegeben. Vor allem Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze wurden erheblich teurer (+34,3 Prozent). Auch für Zucker, Süßwaren und Backwaren (plus 11,0 Prozent) sowie Milch, Milcherzeugnisse, Eier, Speiseöle und Nahrungsfette (plus 5,7 Prozent) wurde mehr verlangt als im Dezember 2023.(Reuters/jW)