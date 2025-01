Kraftstoffpreise steigen weiter

München. Autofahrer müssen an der Tankstelle mehr zahlen. Vor allem der Dieselpreis hat zugelegt, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags kostete ein Liter 1,69 Euro. Das waren 2,7 Cent mehr als vor einer Woche. Im Vergleich zu vor fünf Wochen liegt der Anstieg sogar bei 10,4 Cent pro Liter. Hauptursache für den Anstieg sei, so der ADAC, der anziehende Ölpreis. Zudem verteuert auch der zum Jahreswechsel angehobene CO2-Preis den Liter um rund drei Cent. (dpa/jW)