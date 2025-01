Linke-Fraktion in Bremerhaven zerfallen

Bremerhaven. Die Linke-Fraktion in der Bremerhavener Stadtverordnetenversammlung muss nach dem Austritt von zwei der drei Abgeordneten liquidiert werden. Das teilte der Bremer Landesverband der Linkspartei am Dienstag abend mit. Zuvor waren die beiden Stadtverordneten Petra Brand und Francesco Hellmuth Secci aus Partei und Fraktion ausgetreten. Fraktionssprecher Muhlis Kocaağa nannte den Austritt »nicht nachvollziehbar und menschlich eine große Enttäuschung«. In den vergangenen Tagen häuften sich prominente Austritte aus der Linkspartei; in Niedersachsen trat die Kolandesvorsitzende Franziska Junker aus, in Frankfurt am Main der Stadtverordnete Eyup Yilmaz. (jW)