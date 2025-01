Strafbefehl gegen Ex-AfD-Abgeordneten

Düsseldorf. Gegen den ehemaligen EU-Abgeordneten Gunnar Beck (AfD) ist ein Strafbefehl in Höhe von 12.000 Euro erlassen worden. Das teilte ein Sprecher des Amtsgerichts in Neuss auf Anfrage der dpa mit. Beck soll Ende Oktober 2022 in einem Kaufhaus beim Ladendiebstahl erwischt worden sein. Wie eine Sprecherin der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft berichtete, soll er Make-up-Produkte aus Testern mittels Pipette in mitgebrachte Behälter umgefüllt haben. Dann soll er einen Detektiv verletzt und gegen einen hinzugerufenen Polizisten mit Gewalt Widerstand geleistet haben. Becks Anwalt Axel Weimann sagte, er habe gegen den Strafbefehl Einspruch eingelegt. Das EU-Parlament hatte im April vergangenen Jahres auf Antrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf die Immunität Becks aufgehoben. Vor wenigen Wochen war er wegen Titelmissbrauchs verurteilt worden. Er hatte sich als Professor bezeichnet, obwohl er keinen Professorentitel besitzt. (dpa/jW)