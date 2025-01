Besucherrekord in KZ-Gedenkstätte

Moringen. Im Jahr 2024 hat die KZ-Gedenkstätte Moringen im Landkreis Northeim mit 2.600 Besucherinnen und Besuchern einen neuen Höchststand erreicht. Das berichtete der NDR am Montag. Laut dem Leiter Stefan Wilbricht haben zahlreiche Schulen aus der Umgebung Workshops für ganze Jahrgänge gebucht. Die Gedenkstätte hat ihr pädagogisches Konzept überarbeitet und bietet unter anderem »Biographieboxen« an, die Jugendlichen eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Schicksal einzelner Personen ermöglichen. Während der Nazizeit waren im Konzentrationslager Moringen Frauen, Männer und männliche Jugendliche inhaftiert. Das Lager wurde am 9. April 1945 befreit. (dpa/jW)