Absatz von E-Fahrzeugen weltweit gestiegen

Paris. Weltweit sind im vergangenen Jahr rund 25 Prozent mehr E-Autos verkauft worden als im Vorjahr. Das geht aus von der britischen Beratungsfirma Rho Motion zusammengestellten Daten hervor. Insgesamt wurden demnach 17,1 Millionen E-Autos ausgeliefert – mehr als die Hälfte davon in China. In Europa habe vor allem der Einbruch in Deutschland zu einem Rückgang der Verkaufszahlen geführt. China verzeichnete mit elf Millionen abgesetzten Fahrzeugen einen Anstieg der Verkäufe um 40 Prozent. (AFP/jW)