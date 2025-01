VW verkaufte weniger Fahrzeuge

Wolfsburg. Der Volkswagen-Konzern hat im vergangenen Jahr weniger Fahrzeuge verkauft als im Vorjahr. Weltweit lieferte der Konzern 9,027 Millionen Autos aller Konzernmarken aus, 2,3 Prozent weniger als im Jahr zuvor, wie die Wolfsburger am Dienstag mitteilten. In China gingen die Verkäufe um fast zehn Prozent zurück. In Westeuropa blieb der Absatz mit minus 0,4 Prozent fast stabil. Mehr verkauft hat der Konzern in Nord- (6 Prozent) und Südamerika (15 Prozent). Einen Rückgang gab es bei den E-Autos. Weltweit wurden im vergangenen Jahr 3,4 Prozent weniger E-Autos ausgeliefert. (dpa/jW)