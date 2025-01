Israel versucht mehrfach, Rakete abzufangen

Tel Aviv. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben mehrfach versucht, eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abzuschießen. »Nach dem Ertönen der Sirenen in mehreren Gebieten im Zentrum Israels wurden mehrere Versuche unternommen, eine aus dem Jemen abgeschossene Rakete abzufangen«, erklärte die Armee am Dienstag gegen 3.30 Uhr (Ortszeit). »Die Rakete wurde wahrscheinlich abgefangen.« Das Militär fügte hinzu, dass keine Verletzten oder Schäden gemeldet worden seien. Am Montag abend hatte es bereits einen aus dem Jemen kommenden Angriff gegeben. (AFP/jW)