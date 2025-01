Wiederwahl ersparte Trump Verurteilung

Washington. Dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump ist nach Überzeugung des gegen ihn eingesetzten Sonderermittlers Jack Smith nur dank der Wiederwahl eine Verurteilung wegen Wahlbetrugs erspart geblieben. Sein Büro sei zu dem Schluss gekommen, dass »die zulässigen Beweise ausreichten, um eine Verurteilung vor Gericht zu erreichen und aufrechtzuerhalten«, schreibt Smith in einem Bericht, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Das rund 130 Seiten starke Dokument sowie ein beigefügtes Schreiben sind an Justizminister Merrick Garland adressiert und wurden laut US-Medien dem Kongress übergeben. Angesichts der Wiederwahl Trumps hatte Smith im November unter anderem die Einstellung des Verfahrens wegen versuchten Wahlbetrugs beantragt. Smith begründete die Entscheidung mit der Gepflogenheit, dass das Justizministerium nicht gegen amtierende Präsidenten vorgehe. (dpa/jW)