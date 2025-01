2,48 Milliarden Euro Steuern aus Glücksspiel

Wiesbaden. Glücksspiel hat im Jahr 2023 rund 2,48 Milliarden Euro Steuergeld in öffentliche Kassen gespült. Das waren 3,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, und es war der erste Rückgang nach zuletzt stetig steigenden Einnahmen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Im Zehnjahresvergleich lagen die staatlichen Einnahmen aus Glücksspiel im Jahr 2023 um 51,5 Prozent höher als im Jahr 2013. Damals gingen 1,64 Milliarden Euro an Steuergeldern aus Lotto, Sportwetten, Onlinepoker und anderen Glücksspielen in die Staatskasse. (dpa/jW)