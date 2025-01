Georgsmarienhütte warnt vor Produktionsaus

Düsseldorf. Der niedersächsische Stahlkonzern Georgsmarienhütte (GMH) hat wegen der hohen Strompreise vor einem Aus seiner Produktion in Deutschland gewarnt. »Wir kommen jeden Tag dem Abgrund näher«, sagte die Geschäftsführerin Anne-Marie Großmann am Montag abend vor der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung Düsseldorf (WPV). »Von Mai 2021 bis heute sind unsere Stromkosten um 71 Prozent gestiegen, und das bei gleichbleibender Produktion.« Dies liege insbesondere an den Übertragungsnetzentgelten. Diese hätten sich in dem Zeitraum mehr als verdoppelt und machten inzwischen 45 Prozent des Strompreises aus. (Reuters/jW)