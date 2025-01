Korruption: Razzia in NRW

Düsseldorf. Wegen Korruptionsverdachts im Zusammenhang mit der Sanierung der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei in Düsseldorf haben Ermittler am Dienstag zahlreiche Räumlichkeiten durchsucht. Es besteht der Verdacht der Korruption mit einem Schaden in Millionenhöhe, wie ein Sprecher des Landeskriminalamts in Düsseldorf sagte. Es soll bei der Vergabe von Aufträgen Unregelmäßigkeiten gegeben haben. (AFP/jW)