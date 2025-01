Ratingen. Im vergangenen Jahr wurden deutlich mehr Immobilien zwangsversteigert. Nach Recherchen des Fachverlags Argetra wurden 2024 Gerichtsverfahren für 13.445 Häuser, Wohnungen und Grundstücke eröffnet, nach 12.332 im Vorjahr, wie dpa am Dienstag berichtete. Damit habe sich der Anstieg beschleunigt. Für den Bericht hat Argetra die Termine für Zwangsversteigerungen an allen knapp 500 Amtsgerichten der BRD analysiert. Zwangsversteigert wurden demnach 2024 in gut zwei Dritteln der Fälle Wohnimmobilien mit dem Löwenanteil bei Ein- und Zweifamilienhäusern, gefolgt von Eigentumswohnungen. Der Wert der zwangsversteigerten Immobilien stieg von rund 3,9 Milliarden auf 4,3 Milliarden Euro 2024. Sowohl die schwache Wirtschaft mit steigender Erwerbslosigkeit als auch der angeschlagene Immobilienmarkt zeigten Wirkung, schrieben die Autoren. (dpa/jW)