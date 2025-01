Das Gürteltier ist das »Zootier des Jahres«. Es tritt damit die Nachfolge von Gecko, Krokodil, Pustelschwein und Ara an, wie die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz (ZGAP) in der Wilhelma in Stuttgart bekannt gab. Beim »Zootier des Jahres« geht es den Machern um den Artenschutz. Die Kampagne wurde 2016 ins Leben gerufen, um sich für stark gefährdete Tierarten einzusetzen, die nicht so bekannt sind oder deren Bedrohung selten besprochen wird. Mit der Wahl sollen konkrete Artenschutzprojekte unterstützt werden. Zusammen mit ihren engsten Verwandten, den Faultieren und Ameisenbären, bilden Gürteltiere eine der ältesten Gruppen heutiger Säugetiere. Benannt sind sie nach ihrem charakteristischen Hautknochenpanzer, zudem haben sie einen gedrungenen Körper, kurze Beine, einen knöchernen Schwanz und einen Panzer aus beweglichen Horn- und Knochenplatten. Je nach Art sind sie unterschiedlich groß, vom 15 cm kleinen Gürtelmull bis zum Riesengürteltier, das bis zu einem Meter lang wird. (dpa/jW)