EU: Mehr Sanktionen auf russisches Öl

Brüssel. Die baltischen und nordeuropäischen EU-Länder fordern in einem an Kaja Kallas, Außenbeauftragte der Staatengemeinschaft sowie an Maria Luís Albuquerque, EU-Finanzkommissarin, adressierten Brief eine Verschärfung des im Dezember 2022 beschlossenen Preisdeckels für russisches Öl, wie die dpa am Montag berichtete. Maßnahmen, die auf die Einnahmen aus dem Ölexport abzielen, seien von entscheidender Bedeutung, da sie Russlands wichtigste Einnahmequelle schmälern, heißt es im Brief. (dpa/jW)