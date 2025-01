Israel fängt Drohne aus Jemen ab

Tel Aviv. Eine aus dem Jemen abgefeuerte Drohne ist am Montag laut einem Bericht der Times of Israel im Süden Israels abgefangen worden. Ein Hubschrauber habe die Drohne nahe der Ortschaft Gvulot in der Negev-Wüste abgeschossen. Über Schäden wurde nichts bekannt. Die weite Teile Jemens kontrollierenden Ansarollah greifen immer wieder Handelsschiffe im Roten Meer und Ziele in Israel mit Raketen und Drohnen an. Damit wollen sie ein sofortiges Ende des Gazakriegs durchsetzen. (dpa/jW)