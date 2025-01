DR Kongo erobert Gebiete zurück

Kinshasa. In der Demokratischen Republik (DR) Kongo hat die Armee »bedeutende militärische Erfolge« gegen die »M 23«-Miliz bekanntgegeben, wie der Sender Africa News am Montag mitteilte. Demnach sei es dem kongolesischen Militär in den vergangenen Tagen gelungen, die »M 23« erfolgreich aus der Provinz Südkivu zurückzudrängen und mehrere wichtige Städte auch in Nordkivu zurückzuerobern. Zuletzt hatten sich die Kämpfe zwischen Armee und »M 23« verschärft, Hunderttausende Menschen flohen. (jW)