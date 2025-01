Kroatiens Präsident für zweite Amtszeit gewählt

Zagreb. In Kroatien ist Präsident Zoran Milanović für eine zweite Amtszeit gewählt worden. Für den Kandidaten der oppositionellen Sozialdemokratischen Partei stimmten am Sonntag nach Auszählung von über 98 Prozent der Stimmen fast 75 Prozent der Wähler. Dragan Primorac von der regierenden Kroatischen Demokratischen Union (HDZ) kam demnach auf rund 25 Prozent. »Ich sehe die Wahl als Anerkennung meiner Arbeit«, erklärte Milanović. Das Staatsoberhaupt kann in Kroatien kein Veto gegen Gesetze einlegen, hat aber ein Mitspracherecht in der Außenpolitik, der Verteidigung und der Sicherheit. (Reuters/jW)