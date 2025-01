Russland nimmt Kurachowe ein

Moskau. Die russische Armee rückt nach eigenen Angaben vom Sonnabend nordöstlich der zuvor eingenommenen strategisch wichtigen ostukrainischen Stadt Kurachowe weiter vor. Russische Einheiten hätten dort die Ortschaft Schewtschenko »befreit«, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau. Am Montag hatte Russland die Einnahme der Stadt in der Region Donezk bekannt gegeben. Kurachowe war bislang eine wichtige ukrainische Verteidigungsstellung im südlichen Donbass. (AFP/jW)