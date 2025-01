Äthiopien und Somalia normalisieren Beziehung

Mogadischu. Somalia und Äthiopien haben am Sonnabend die vollumfängliche Wiederaufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen vereinbart. Eine entsprechende gemeinsame Erklärung gaben der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed und Somalias Staatschef Hassan Scheich Mohamud nach einem Besuch Hassans in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba ab. Die Beziehungen beider Länder waren Anfang 2024 in eine schwere Krise geraten, nachdem Äthiopien eine Vereinbarung mit der zu Somalia gehörenden autonomen Region Somaliland getroffen hatte, die Addis Abeba für 50 Jahre die Nutzung eines 20 Kilometer langen Küstenstreifens am Golf von Aden ermöglichen würde. (AFP/jW)